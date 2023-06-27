В Ростове пляж на Зеленом острове открыли для отдыха и купания

Пляж открыт ежедневно с 10 до 20 часов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пляж на Зеленом острове в Ростове-на-Дону открыли для отдыха и купания. Об этом ранее сообщили в управлении по делам ГО и ЧС. Информацию также подтвердила пресс-секретарь администрации города Мария Петрова.

- Пляж на острове Зеленом открыт. Власти Пролетарского района заключили контракт с новым подрядчиком на содержание объекта. Место оборудовали в соответствии с нормами. Получено положительное заключение проб воды от Роспотребнадзора, - написала в VK Мария Петрова.

Напомним, теперь жители и гости донской столицы с 10 до 20 часов могут отдыхать на двух площадках: на Зеленом острове и Центральном городском пляже по улице Левобережной.

Посетителей просят быть осторожными на берегу реки. Взрослые не должны оставлять детей без присмотра. Подвижные игры рекомендуют проводить подальше от воды.

Нельзя купаться при грозе и в штормовую погоду. Опасно заплывать в места судового хода. В состоянии опьянения в реку лучше не заходить вовсе.

Помните: прохладная вода при жаркой погоде особенно опасна. Резкий перепад температур может вызвать судороги, спазмы и даже сердечный приступ. В экстренных ситуациях следует звонить по номеру «112».

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