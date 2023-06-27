Метеоролог Роман Вильфанд предупредил о сильных дождях в Ростовской области

Ранее непогода уже обрушилась на донскую столицу Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сильные дожди ожидаются в Ростовской области сегодня, 27 июня. Об этом жителей региона в интервью изданию Lenta.ru предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

- Сильный дождь 27 июня должен пройти в Краснодарском крае, Ростовской области и Калмыкии. Ветер может подняться до 25 м/с, - рассказал метеоролог.

Напомним, ранее непогода уже обрушилась на донскую столицу. В ночь на 27 июня в городе выпало более 20 мм осадков, прошел град размером в 6 мм. Подтопило шесть территорий, рухнуло два дерева. Залило также город Батайск. Непогода возможна и в других районах региона.

Спасатели просят всех быть предельно внимательными и осторожными. В случае нового удара стихии нужно держаться в отдалении от деревьев, рекламных щитов, раскачивающихся вывесок и других легких конструкций. Нельзя подходить к оборванным проводам на улице.

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