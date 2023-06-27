Первый спутник, созданный в Ростовской области, запустили в космос

Школьники через спутник организуют канал связи для передачи сообщений. Фото: телеграм-канал губернатора Василия Голубева

Сегодня, 27 июня, на орбиту запустили спутник, созданный в Ростовской области. Об этом в Telegram сообщил губернатор Василий Голубев.

- Пуск ракеты «Союз-2.1б» со связным аппаратом ArcCube-01 состоялся с космодрома «Восточный». Аппарат ожидал готовности ракеты для попутного запуска с осени 2021 года, - написал Василий Голубев.

Глава региона напомнил, что идеи по загрузке техники предложили ростовские школьники. Теперь ребята смогут организовать через спутник безопасный канал связи для приема и передачи защищенных сообщений.

- Считаю, это наглядный пример привлечения талантливой молодежи к реализации космических программ в ходе десятилетия науки и технологий, объявленного президентом страны, - отметил Василий Голубев.

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