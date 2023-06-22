Первый спутник Ростовской области запустят в космос в конце июня

Космическая головная часть подготовлена к транспортированию на общую сборку. Фото: правительство Ростовской области

Первый спутник Ростовской области планируют запустить в космос в конце июня. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона.

Согласно информации, запуск планово состоится 27 июня. Ожидаемое время пуска донского спутника «Союз-2.1б» с космодрома «Восточный» – 14:34. Резервные даты – 28 и 29 июня.

По словам советника губернатора Ростовской области, космическая головная часть подготовлена к транспортированию на общую сборку. Делегация донского региона готовится к посещению космодрома для просмотра пуска ракета-носителя.

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