Празднование Дня молодежи в Ростове-на-Дону и области перенесли на 1 июля

Праздник проведут в Ростове, Шахтах и Таганроге Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области празднование Дня молодежи перенесли на 1 июля. Расписание акций не изменится. Главной площадкой будет парк «Левобережный», сообщают власти.

В Ростове-на-Дону с 13 до 22 часов можно будет увидеть творческие номера, посетить образовательные лекции и мастер-классы. Состоятся конкурсы и розыгрыши призов. Новинка - проект «Маркет молодых», в рамках которого на продажу выставят работы начинающих предпринимателей. Также запланировано выступление исполнительницы Асия.

- В этом году молодежь в очередной раз доказала, что мы вместе преодолеем любые сложности. Несмотря на перенос мероприятия, мы продуктивно проведем День молодежи, - подчеркнул председатель комитета по молодежной политике региона Александр Никиточкин.

Добавим, в Шахтах День молодежи отметят на территории Александровского парка. Площадки там будут работать с 16 часов, с 19 часов на сцену выйдут кавер-группы и певец Фогель.

В Таганроге гуляния проведут в парке имени Горького с 10 до 21 часа. Состоятся соревнования на скейтбордах и самокатах, будут работать площадки по акробатике, черлидингу и боевым искусствам.

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