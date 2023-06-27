В Ростове нашли живым 75-летнего мужчину, пропавшего без вести

Пенсионер не выходил на связь с родственниками целые сутки. Фото: НАДАЛИНСКИЙ Станислав

В Ростове-на-Дону нашли живым пенсионера, пропавшего без вести. Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», о местонахождении Олега Белкина не было ничего известно с 26 июня.

В тот день мужчина ушел из дома и не вернулся. К вечеру родные забили тревогу. Они пытались найти дедушку самостоятельно, но не смогли. Горожанин нуждается в медпомощи, поэтому на счету была каждая минута. Обеспокоенные близкие написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтеры.

На следующий день, 27 июня, добровольческий отряд поисковиков сообщил о том, что пенсионера нашли живым. Где Олег находился все это время, выясняют правоохранители.

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