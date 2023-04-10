В Ростове нашли 11-летнего ребенка, который пропал три дня назад

Подростка отвезли в отдел полиции Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове поиски 11-летнего ученика закончились хэппи-эндом, сообщил источник издания в правоохранительных органах региона. Мальчика нашли живым и невредимым и сейчас везут в отдел полиции.

По словам источника издания в правоохранительных органах региона, в день исчезновения Артем гостил у друга. Домой он в тот вечер так и не пришел.

Известно, что мать подростка испытала огромный стресс из-за того, что сын пропал. Волонтеры отряда «Лиза Алерт» развернули масштабные поиски.

Полсотни человек только за одну ночь проверили все скверы в районе. В результате нашли только школьный портфель. Он валялся около мусорных баков в одном из парков. А на следующий день разыскали и его хозяина.

- С мальчиком все в порядке, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Скорее всего, он где-то бродил, гулял. Сейчас с ним будут беседовать полицейские. Также в отдел вызвали и маму ученика, - сказал источник издания.

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