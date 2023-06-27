В новую виртуальную экскурсию вошли 13 знаковых мест Таганрога

Проект направлен на создание виртуального пространства Фото: Михаил ФРОЛОВ

В новую виртуальную экскурсию включили 13 знаковых мест Таганрога. Соответствующая информация появилась на сайте «Вольный Дон».

Проект направлен на создание виртуального пространства, чтобы любой желающий смог ближе познакомиться с городом. Экскурсия «Таганрог – город ярких имен» поможет лучше узнать приморский город и его культуру. Отметим, что этот проект получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив – около 1,9 млн рублей.

Кроме того, виртуальная экскурсия будет сопровождаться аудиогидом. Так, слушатели смогут узнать о таких культурных объектах, как дворец Алфераки, Литературный музей А.П. Чехова, Каменная лестница и другие исторические места.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Таганроге капремонт Дворца спорта «Красный котельщик» собираются начать с 1 августа

Заказчик работ - спортивная школа олимпийского резерва № 13

(Подробности)