Ростовских полицейских вызвали в Кремль на встречу с президентом России

Правоохранителей отметили за обеспечение порядка во время мятежа. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава государства выступил со словами благодарности перед правоохранителями, обеспечивавшими порядок и законность во время прибытия ЧВК.

В Кремле на встречу с президентом России вызвали ростовских полицейских. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» сообщил собственный источник.

Правоохранителей отметили за обеспечение порядка во время мятежа. Глава государства поблагодарил правоохранителей за отвагу и доблесть, верность народу России.

Напомним, бойцы ЧВК «Вагнер» и военная техника прибыли в Ростов 24 июня. Почти сутки они находились в городе. В ночь на 25 июня колонна покинула город.

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(Подробности)