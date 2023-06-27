В Ростовской области расписание пригородных поездов изменится с 4 июля

Причиной стало введение новой остановки на одном из маршрутов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области изменится расписание пригородных поездов. Об этом сообщает «Городской репортер» со ссылкой на СКЖД.

Так, с 4 июля изменится расписание нескольких поездов. Электричка «Ростов — Орловка-Кубанская» вместо 17:28 прибудет на станцию в 17:30. Поезд «Орловка-Кубанская — Тимашевская» отправится со станции «Орловка-Кубанская» в 17:31, а прибудет на станцию «Тимашевская» в 19:20. Отметим, что состав «Орловка-Кубанская — Ростов» будет на станции «Ростов» в 21:43.

Изменения коснулись и электрички «Азов – Ростов». Состав тронется со станции «Азов» в 20:57, а прибудет в донскую столицу в 21:56.

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