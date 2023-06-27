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НовостиОбщество27 июня 2023 19:14

В Ростовской области расписание пригородных поездов изменится с 4 июля

Причиной стало введение новой остановки на одном из маршрутов
Лейла МИРИШОВА
Причиной стало введение новой остановки на одном из маршрутов

Причиной стало введение новой остановки на одном из маршрутов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области изменится расписание пригородных поездов. Об этом сообщает «Городской репортер» со ссылкой на СКЖД.

Так, с 4 июля изменится расписание нескольких поездов. Электричка «Ростов — Орловка-Кубанская» вместо 17:28 прибудет на станцию в 17:30. Поезд «Орловка-Кубанская — Тимашевская» отправится со станции «Орловка-Кубанская» в 17:31, а прибудет на станцию «Тимашевская» в 19:20. Отметим, что состав «Орловка-Кубанская — Ростов» будет на станции «Ростов» в 21:43.

Изменения коснулись и электрички «Азов – Ростов». Состав тронется со станции «Азов» в 20:57, а прибудет в донскую столицу в 21:56.

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