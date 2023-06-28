В Волгодонске при столкновении легковушек пострадали два человека

Авария произошла на Жуковоском шоссе. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Волгодонске при столкновении двух иномарок пострадали оба водителя. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. ДТП произошло 27 июня около 17 часов на Жуковоском шоссе, 27.

По предварительной информации, 59-летняя водитель «Тойоты Виос» при повороте налево не уступила дорогу «Ауди 80»под управлением 37-летнего водителя. Из-за чего вторую иномарку отбросило на стоящую «Ладу Гранта», за рулем которой находился 64-летний водитель.

- В результате аварии пострадали водители автомобилей «Тойота Виос» и «Ауди 80». Полицейские устанавливают все обстоятельства по делу, - сообщили в ведомстве.

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(Подробности)