Водитель фургона погиб в массовом ДТП с большегрузами на трассе в Ростовской области

Предварительно, водитель «КамАЗа» не выдержал безопасную дистанцию. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Ростовской области на трассе Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с ЛНР произошло массовое ДТП с участием большегрузов. Эта авария унесла жизнь одного из водителей, сообщает отдел пропаганды УГИБДД России по донскому региону.

Как уточнили в ведомстве, все произошло около 9 утра 27 июня. Предварительно, 49-летний водитель «КамАЗа» с полуприцепом не выдержал безопасную дистанцию и врезался в фургон «ГАЗ-3302».

После этого «ГАЗ» отбросило на встречную фуру Volvo с прицепом Schmitz и на «Газ 24» («Волга»).

- 44-летний водитель, который управлял фургоном, получил серьезные травмы и погиб на месте до прибытия скорой помощи, - рассказали в УГИБДД.

Судя по фотографии с места происшествия, дорога после столкновения автомобилей оказалась полностью перекрыта. Видно, что «КамАЗ» съехал на обочину, а «ГАЗ-3302» опрокинулся набок прямо посреди проезжей части.

По данным сервиса «Яндекс. Карты», к 17 часам 27 июня затора в районе произошедшего ДТП не наблюдается.

ВОДИТЕЛЯМ НУЖНО БЫТЬ ОСТОРОЖНЫМИ

Отметим, авария на трассе Волгоград - Каменск Шахтинский - граница с ЛНР - не первое дорожное происшествие за последнее время.

Например, в Азовском районе с дороги слетела легковушка. В итоге погиб взрослый мужчина, пострадал 19-летний юноша. Также на Южном подъезде к Ростову-на-Дону владелец легковушки сбил насмерть пешехода.

Сотрудники Госавтоинспекции просят жителей Дона быть предельно внимательными на дорогах. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя во время поездки отвлекаться на гаджеты или беседы с пассажирами. Нежелательны резкие необдуманные маневры.

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