Утром 27 июня в центре Ростова-на-Дону скончался мужчина

Медики скорой помощи констатировали гибель прохожего Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Утром 27 июня в центре Ростова-на-Дону, на улице, обнаружили умершего мужчину. Это подтвердили в пресс-службе управления Следственного комитета России по Ростовской области.

- По факту случившегося проводится проверка. Предварительно, смерть не носит криминального характера, - прокомментировали в ведомстве журналисту «КП - Ростова-на-Дону».

Известно, что мужчина скончался на пересечении проспекта Ворошиловского и улицы Станиславского. Причины внезапной гибели должны установить эксперты.

Напомним, похожий случай в Ростове-на-Дону фиксировали в мае 2023 года на проспекте Шолохова. Тогда один из прохожих резко потерял сознание и скончался на месте.

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