Утром 27 июня в центре Ростова-на-Дону скончался мужчина

Медики скорой помощи констатировали гибель прохожего
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Утром 27 июня в центре Ростова-на-Дону, на улице, обнаружили умершего мужчину. Это подтвердили в пресс-службе управления Следственного комитета России по Ростовской области.
- По факту случившегося проводится проверка. Предварительно, смерть не носит криминального характера, - прокомментировали в ведомстве журналисту «КП - Ростова-на-Дону».
Известно, что мужчина скончался на пересечении проспекта Ворошиловского и улицы Станиславского. Причины внезапной гибели должны установить эксперты.
Напомним, похожий случай в Ростове-на-Дону фиксировали в мае 2023 года на проспекте Шолохова. Тогда один из прохожих резко потерял сознание и скончался на месте.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В трехэтажном доме на Станиславского в Ростове обрушились перекрытия потолка
Сейчас на месте происшествия находятся городские спасатели (подробности)