В Ростовской области в ДТП столкнулись две легковушки: пострадали четверо человек

Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии
Фото: Лейла МИРИШОВА
В Ростовской области в аварии столкнулись две легковушки. Об этом сообщили в УГИБДД по региону. ДТП произошло 27 июня около 14 часов на трассе «Волгодонск - Дубовское».
По предварительной информации, 70-летний водитель «Джили» при движении по второстепенной дороге не уступил проезжую часть «ВАЗ 21102» под управлением 47-летнего водителя.
- В результате аварии пострадали водители легковушек, 69-летний пассажир автомобиля «Джили». А 17-летнему пассажиру автомобиля «ВАЗ 21102» оказали разовую медпомощь на месте. Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента, - сообщили в ведомстве.
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