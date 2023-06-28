Депутат Госдумы от Ростовской области сообщил, что бойцам ЧВК «Вагнер» придется сдать оружие

Бойцы ЧВК, которые захотят уйти в Белоруссию, уйдут без оружия Фото: Александр БОЙКО

Депутат Госдумы от Ростовской области, бывший атаман Всевеликого войска Донского Виктор Водолацкий сообщил, что бойцам ЧВК «Вагнер» придется сдать оружие. Это заявление парламентарий сделал в эфире канала «Дума ТВ».

- В рамках тех решений, которые принял наш президент Владимир Путин, отряды ЧВК, заключившие соглашения с Минобороны, остаются. Те, кто хотят уйти в Белоруссию, уходят без оружия. По описи должны сдать все, что у них есть - танки, артиллерию. Потом, если отряды остаются в том же армейском корпусе, техника будет им передана по линии Минобороны, - прокомментировал Виктор Водолацкий.

Казачий генерал подчеркнул, что это «нормальный алгоритм работы», который подразумевает контроль за вооружением и учет, «чтобы не было никаких нюансов с потерей того или иного танка».

Напомним, в ночь на 24 июня представители ЧВК заблокировали проезды около штаба ЮВО в Ростове-на-Дону. Тяжелую технику жители города видели на на проспекте Буденновском и улице Максима Горького. В воротах городского цирка стоял танк. Вечером того же дня вооруженные люди собрали автоколонну и уехали.

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