В Ростове на дорогах, пострадавших от военной техники, ликвидировали 85 % разрушений

Сейчас в работе остается только один участок на проспекте Буденновском Фото: Дмитрий Кутепов

В Ростове-на-Дону ликвидировали 85 % разрушений проезжей части, пострадавшей от прохождения военной техники. Об этом сегодня, 27 июня, в Telegram сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

- Отремонтированы дороги на Большой Садовой, Шолохова, Театральном, Пушкинской, Островском и ряде других улиц, - написал Алексей Логвиненко.

Сити-менеджер уточнил, что сейчас в работе остается только один участок на проспекте Буденновском. Там уже сняли покрытие, но вчерашний дождь не позволил уложить асфальт.

- Как только просохнет поверхность, дорожники завершат работы. Параллельно ведется восстановление тротуаров, поврежденных техникой, - проинформировал Алексей Логвиненко.

Напомним, всего в ремонте задействовали 11 бригад. Всего военная техника повредила в городе более 10 тысяч кв. метров дорог.

Напомним, в ночь на 24 июня проезды в Ростове-на-Дону около штаба ЮВО были заблокированы. Тяжелую технику видели на проспекте Буденновском, а на также улице Максима Горького. В воротах цирка стоял танк. Вечером вооруженные люди собрали автоколонну и уехали.

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