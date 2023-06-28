Ущерб бюджету от незаконного оборота табака в Ростовской области составил 7,4 млрд рублей

В Ростовской области и Краснодарском крае общая доля ущерб составила 70,4 % Фото: Александр РОГОЗА

В Ростовской области по итогам 2022 года размер ущерба от нелегальной торговли табаком составил 7,4 млрд рублей, в Краснодарском крае - 3,5 млрд рублей, в Ставрополье - 1,5 млрд рублей. Об этом на конференции «Ъ-Юг» сообщила директор АНО «Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконного оборота промышленной продукции» Ирина Бушина.

- Суммарно доля ущерба федеральному бюджету от незаконной продажи табачной продукции в Ростовской области и Краснодарском крае достигла 70,4 %, то есть это практически три четверти потерь. Вместе со Ставропольским краем это около 60 % потерь бюджета по СКФО, - прокомментировала Ирина Бушина.

При этом эксперт отметила снижение уровня нелегального оборота никотиносодержащих товаров. В частности, на Дону этот показатель за прошедший год изменился с 40 % до 34,9 %.

Добавим, улучшить работу в сфере борьбы с подобной торговлей должен новый закон, который в июне 2023 года подписал президент России Владимир Путин.

- Это важнейший момент для формирования нормативно-правового контура для легальной работы с табачной продукцией. Вводится государственное регулирование, устанавливается контроль и специализированная служба. Орган будет заниматься контролем по аналогии с тем, как это происходит на рынке алкоголя, - рассказал в ходе конференции заместитель председателя комитета Госдумы России по экономической политике Артем Кирьянов.

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