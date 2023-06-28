В Ростовской области опровергли информацию о повышении зарплат чиновникам и госслужащим

Увеличение окладов устанавливается с 1 октября 2023 года на 5,5 % Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Информация о повышении зарплат чиновникам и госслужащим в Ростовской области не соответствует действительности. Об этом сегодня, 28 июня, сообщил заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Дона Сергей Тюрин.

Представитель донского правительства пояснил, что журналисты неверно поняли содержание документа, который накануне рассмотрели власти.

Речь на самом деле шла о сотрудниках 585 госучреждений: медиках, специалистах образовательных организаций, центров социального обслуживания, предприятий спортивной направленности, по предупреждению и ликвидации ЧС, ветеринарии, архивов, лесного хозяйства.

- Увеличение окладов, ставок заработной платы устанавливается с 1 октября 2023 года на 5,5 % для работников учреждений, штатная численность которых составляет 164,9 тысячи человек, - прокомментировал Сергей Тюрин.

Кроме того, постановлением предусмотрено повышение оплаты труда для технического и обслуживающего персонала государственных организаций: уборщиков, завхозов, дворников, инспекторов направлений.

- Органам местного самоуправления рекомендовано принять правовые акты в отношении работников 3392 муниципальных учреждений со штатной численностью 159,6 тысячи человек, - добавил Сергей Тюрин.

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