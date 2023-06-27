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НовостиОбщество27 июня 2023 8:56

С 1 октября в Ростовской области собираются поднять зарплаты чиновникам и госслужащим

Кроме того, оплату труда намерены повысить техническому персоналу госучреждений
Ангелина СКИБА
Постановление должно вступить в силу после официального опубликования

Постановление должно вступить в силу после официального опубликования

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

С 1 октября 2023 года в Ростовской области планируют повысить зарплаты сотрудникам государственных учреждений. Об этом говорится в постановлении правительства, которое выносили на обсуждение 26 июня.

- Увеличить в 1,055 раза размеры окладов руководителей, специалистов и служащих, ставок заработной платы рабочих госучреждений, технического и обслуживающего персонала, - говорится в документе.

Постановление должно вступить в силу после официального опубликования, но сейчас его еще нет в списке утвержденных решений на сайте донских властей.

Напомним, ранее подобную индексацию в регионе проводили в октябре 2022 года. Тогда заявлялось об изменении уровня выплат в 1,04 раза.

Добавим, накануне стало известно, что контрактников и добровольцев из Ростовской области освободят от транспортного налога.

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