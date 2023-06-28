В Ростовской области из колонии сбежал заключенный с наколотым на руке крестом

В Ростовской области из колонии сбежал заключенный Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Веселовском районе Ростовской области из колонии-поселения пропал осужденный, рассказали в региональном ГУФСИН.

По данным ведомства, 35-летний мужчина отбывал наказание за кражу и причинение средней тяжести вреда здоровью. Ему вынесли приговор в феврале этого года. В общей сложности ростовчанин должен был провести в исправительном учреждении три года. Но две недели назад он не вернулся в учреждение после работы.

В ведомстве сообщили, что рост заключенного - 170 сантиметров. У него среднее телосложение короткие черные волосы, темные глаза.

- Одет в белую футболку, черные шорты и черные кроссовки. Особая примета – на левой руке татуировка в виде большого креста, которую он перемотал белым бинтом, - сообщили в ведомстве.

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