В Ростовской области уже две недели разыскивают беглого преступника

35-летний осужденный отбывал срок за кражу и нападение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области уже две недели разыскивают мужчину, который сбежал во время работ и не вернулся в колонию-поселение. Эту информацию «КП - Ростов-на-Дону» подтвердили в пресс-службе регионального управления ГУФСИН.

По данным ведомства, беглец - 35-летний осужденный, который отбывал срок за кражу, а также нападение с нанесением травм средней тяжести. Приговор по этому делу вынесли в феврале 2023 года. Мужчина должен был находиться в заключении три года.

Приметы сбежавшего преступника: рост - 170 см, среднее телосложение, короткие черные волосы, темные глаза. Был одет в белую футболку, черные шорты, обут в черные кроссовки. Особая примета - на левой руке татуировка в виде большого креста, перемотанная белым бинтом.

Напомним, в колониях-поселениях осужденные обычно свободно передвигаются и находятся без охраны. Следят за ситуацией только сотрудники исправительного учреждения. Осужденным разрешают работать вне колонии, но они должны возвращаться под надзор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области незаконный карьер на сельхозземле нанес ущерб в 7,7 млн рублей

Сейчас следователи выясняют ситуацию (подробности)