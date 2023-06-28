В Ростовской области незаконный карьер на сельхозземле нанес ущерб в 7,7 млн рублей

Нарушение зафиксировали во время проверки в Октябрьском районе Дона Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области завели дело по факту использования незаконного карьера по добыче песка на землях сельхозназначения. Сейчас сотрудники СК проводят предварительное следствие, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора.

Нарушение зафиксировали во время проверки в Октябрьском районе Дона. Оказалось, что на территории ничего не выращивали. На участке площадью в 6,5 га карьер занимал 1700 кв. метров, остальная земля была в сорняках и кустарниках.

На месте добычи полезного ископаемого инспекторы нашли отвалы плодородного слоя почвы и суглинка. Выяснилось, что проведенные работы нанесли серьезный ущерб.

- Подтвердилось 36 случаев существенного снижения плодородия по трем критериям. Почву испортили. Ущерб составил не менее 7,7 млн рублей. Это стало основанием для возбуждения уголовного дела по статье 246 УК РФ («Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ»), - рассказали в Россельхознадзоре.

Напомним, такое же нарушение в июне 2023 года зафиксировали в Пролетарском районе региона. В этом случае ущерб составил 25 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Очевидцы сообщили о массовой драке цыган в центре Ростова-на-Дону

Причины конфликта пока неизвестны (подробности)