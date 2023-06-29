В Ростове-на-Дону троих рецидивистов задержали за пропаганду «воровских понятий»

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону трое рецидивистов оказались подозреваемыми по делу об участии в деятельности запрещенной в России экстремистской организации «АУЕ»*. Об этом сообщает пресс-служба управления Следкома России по региону.

- Уголовное дело по части 2 статьи 282.2 УК РФ завели в отношении троих мужчин в возрасте 41 и 45 лет. Сейчас подозреваемые задержаны. Решается вопрос об избрании меры пресечения, - говорится на сайте ведомства.

По предварительным данным, в 2021 году мужчины находились в исправительном учреждении. Там же они вступили в запрещенное движение и после этого решили контролировать соблюдение «воровских понятий» среди других осужденных.

- В результате проведенных сотрудниками УФСБ и ГУФСИН оперативных мероприятий противоправная деятельность была пресечена, - прокомментировали в пресс-службе СК.

«АУЕ»* - запрещенное в России движение, признанное Верховным судом Российской Федерации экстремистским.

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