Около 10 тысяч тонн небезопасной пшеницы нашли в Ростовской области

Зерно принадлежит предпринимателю из Азовского района Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области выявили около 10 тысяч тонн небезопасной пшеницы. Об этом сообщили на сайте управления Россельхознадзора по региону.

Согласно опубликованной информации, в июне текущего года на сайте Росакредитации специалисты обнаружили факт неправильного декларирования партии пшеницы за 2022 год. Зерно принадлежало индивидуальному предпринимателю из Азовского района.

- На партию пшеницы принята на основании протокола испытаний, в котором содержится неполный перечень показателей безопасности, определенных техническим регламентом «О безопасности зерна», а именно отсутствуют испытания на микотоксины, пестициды и вредные примеси, – сообщили в ведомстве.

Бизнесмену объявили предостережение. Также декларацию признали недействительной.

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