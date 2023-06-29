Жительница Ростовской области наживалась, обманывая иностранцев

Мошенницу задержали правоохранители Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области местная жительница стала фигуранткой уголовного дела о мошенничестве. Об этом сообщили в региональном УФСБ России.

По версии оперативников, Сузанна М. на протяжении долгого времени обманывала иностранцев. Она предлагала помочь им оформить гражданство за деньги. Однако после получения вознаграждения перестала выходить на связь. Скольких женщина «развела», не уточняется. Поймали ее после того, как она использовала эту схему на гражданине Азербайджана. Мужчина передал ей 100 тысяч рублей, и с тех пор Сузанна как сквозь землю провалилась.

В отчаянии иностранец обратился в полицию. Правоохранители возбудили в отношении дончанки уголовное дело по статье «Мошенничество».

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