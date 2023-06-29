Василий Голубев сообщил, что дороги в Ростове-на-Дону восстановлены

После мятежа подрядчики привели донскую столицу в порядок
Фото: Дмитрий Кутепов
Губернатор Ростовской области сообщил, что дороги в Ростове восстановлены. Об этом глава региона рассказал каналу Shot.
По словам Василия Голубева проезжую часть после мятежа 24 июня восстановили в течение двух дней. Отметим, что подрядчики также занялись ремонтом поврежденных ворот цирка на Буденновском проспекте.
Глава региона также отметил, что ростовчане во время мятежа были спокойны, «без мандража» и вели себя достойно.
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