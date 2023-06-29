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НовостиОбщество29 июня 2023 18:26

Василий Голубев сообщил, что дороги в Ростове-на-Дону восстановлены

После мятежа подрядчики привели донскую столицу в порядок
Лейла МИРИШОВА
После мятежа подрядчики привели донскую столицу в порядок

После мятежа подрядчики привели донскую столицу в порядок

Фото: Дмитрий Кутепов

Губернатор Ростовской области сообщил, что дороги в Ростове восстановлены. Об этом глава региона рассказал каналу Shot.

По словам Василия Голубева проезжую часть после мятежа 24 июня восстановили в течение двух дней. Отметим, что подрядчики также занялись ремонтом поврежденных ворот цирка на Буденновском проспекте.

Глава региона также отметил, что ростовчане во время мятежа были спокойны, «без мандража» и вели себя достойно.

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