Василий Голубев сообщил, что дороги в Ростове-на-Дону восстановлены

После мятежа подрядчики привели донскую столицу в порядок Фото: Дмитрий Кутепов

Губернатор Ростовской области сообщил, что дороги в Ростове восстановлены. Об этом глава региона рассказал каналу Shot.

По словам Василия Голубева проезжую часть после мятежа 24 июня восстановили в течение двух дней. Отметим, что подрядчики также занялись ремонтом поврежденных ворот цирка на Буденновском проспекте.

Глава региона также отметил, что ростовчане во время мятежа были спокойны, «без мандража» и вели себя достойно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бойцы ЧВК «Вагнер» оставили после себя в Ростове БТР, автоматы и противотанковые мины

Полицейские изъяли всю военную технику и боеприпасы

(Подробности)