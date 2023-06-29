Стоматолог рассказала, в каких случаях нельзя устанавливать зубные импланты

Противопоказанием являются онкологические заболевания и сахарный диабет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стоматолог рассказала, в каких случаях не устанавливают зубные импланты. О противопоказаниях сообщил NEWS.ru со ссылкой на специалиста Марию Балакиреву.

Врач отметила, что перед установкой зубных имплантов обязательно нужно пройти обследование. Пациентам необходимо сдать анализ крови, чтобы знать, есть ли у них сахарный диабет, онкология или лейкоз. Также противопоказанием являются заболевания десен - имплант в таком случае не приживется в костной ткани.

Поэтому, помимо анализов, потребуется снимок КТ и посадка костной ткани.

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