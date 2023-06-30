Бюджетные расходы на образование в Ростовской области увеличатся на 2,4 млрд рублей

На Дону собираются заменить учебники для первых, пятых и десятых классов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бюджетные расходы на развитие образования в Ростовской области увеличатся на 2,4 млрд рублей. Об этом по итогам внеочередного заседания рассказал председатель Заксобрания региона Александр Ищенко.

Деньги в сфере образования, в частности, планируют потратить на обновление учебников. Вместе с ранее выделенными средствами на книги заложили около 1,5 млрд рублей.

- Это ключевой вопрос. Совсем недавно депутаты обращалась к губернатору с просьбой выделить дополнительные средства на то, чтобы обеспечить к 1 сентября замену учебников для первых, пятых и десятых классов. Безусловно, речь идет не обо всех учебниках, но это абсолютное большинство тех книг, по которым учатся наши дети. Все учебники заменят к 2026 году, - прокомментировал Александр Ищенко.

Председатель донского парламента добавил, что финансирование также направят на возведение, реконструкцию, капремонт школ и детских садов.

Добавим, выделение средств на образование рассмотрели в рамках утверждения поправок в областной бюджет на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Финансовые изменения связаны с поступлением денег из федерального бюджета и перераспределением расходов.

– Поправки очень значительные. Расходы областного бюджета мы увеличили более чем на 13 млрд рублей. А если сравнить с первоначальным бюджетом, который мы принимали еще в декабре прошлого года, то расходы у нас выросли на 40 млрд рублей. Федеральные средства в том числе выделили на соцподдержку граждан, вынуждено покинувших Украину, на их проживание в пунктах временного размещения, медицинское обслуживание военных, - прокомментировала заместитель губернатора - донской министр финансов Лилия Федотова.

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