Ученые обнаружили микропластик в водоемах Ростовской области

Микропластик выделяет токсичные вещества Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области высокий уровень загрязнения водоемов микропластиком обнаружила аспирант Института наук о Земле ЮФУ, сотрудник лаборатории гидрологии ЮНЦ РАН Марина Анциферова.

- Водные системы страдают от большого количества мелкого мусора. В основном загрязнение идет от пакетов, упаковок, рыболовных принадлежностей и синтетических тканей, - отметила Марина Анциферова.

Эксперт отметила, что ученые еще не разработали метод очистки воды от пластика, который выделяет токсичные вещества, а также имеет свойство постепенно накапливаться в тканях и органах.

Сейчас любые исследования в области борьбы с загрязнением очень важны. Аспирант ЮФУ надеется, что ее работа поможет улучшить мониторинг водной среды и предупредит новые возможные выбросы мусора.

- Был произведен отбор проб с научно-исследовательских судов «Денеб» и «Профессор Панов». Сейчас идет работа над определением состава обнаруженных частиц спектроскопическими методами. Этот этап крайне важен, потому что он позволит выявить источники загрязнения и разработать методы по его контролю и снижению, - рассказала о своей работе Марина Анциферова.

Добавим, подобной работой, уже в Азовском бассейне, также занимается аспирант Института наук о Земле ЮФУ Арина Глушко. Азовское море имеет важное стратегическое значение для России в сферах торговли и туризма.

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