Осужденный за взяточничество бывший мэр Новочеркасска обжалует приговор в Кассационном суде

Жалобу подал адвокат бывшего мэра. Фото: Артем КИЛЬКИН

Осужденный за взятку экс-мэр Новочеркасска обжалует приговор в Кассационном суде. Информация появилась в картотеке Четвертого кассационного суда общей юрисдикции.

Жалобу подал адвокат бывшего мэра. Документ поступил на рассмотрение 20 июня. Игорь Зюзин планирует оспорить приговор Ростовского областного суда.

Напомним, что бывшего сити-менеджера задержали в 2019 году за взяточничество. Его приговорили к штрафу в 4,5 млн рублей. Позже его снизили до трех млн рублей. Весной 2023 года Ростовский областной суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима.

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(Подробности)