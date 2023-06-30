Осужденный за взяточничество бывший мэр Новочеркасска обжалует приговор в Кассационном суде

Жалобу подал адвокат бывшего мэра.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Осужденный за взятку экс-мэр Новочеркасска обжалует приговор в Кассационном суде. Информация появилась в картотеке Четвертого кассационного суда общей юрисдикции.
Жалобу подал адвокат бывшего мэра. Документ поступил на рассмотрение 20 июня. Игорь Зюзин планирует оспорить приговор Ростовского областного суда.
Напомним, что бывшего сити-менеджера задержали в 2019 году за взяточничество. Его приговорили к штрафу в 4,5 млн рублей. Позже его снизили до трех млн рублей. Весной 2023 года Ростовский областной суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Экс-главу администрации Новочеркасска приговорили к штрафу за взяточничество
Игорь Зюзин должен выплатить три миллиона рублей