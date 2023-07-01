Саперы МЧС из Ростовской области вернулись домой после 80-дневной смены на Донбассе

В составе сводной группы обезвредили 4 тысячи взрывоопасных предметов. Фото: пресс-служба управления МЧС России по РО
Саперы Донского спасцентра МЧС вернулись домой после 80-дневной смены на территории Донбасса. В составе сводной группы пиротехников специалисты обезвредили более 4 тысяч взрывоопасных предметов.
- Всего было обследовано 125 га территории. Это жилые микрорайоны, объекты энергетики и инфраструктуры - мосты, водопроводы, путепроводы, железнодорожные магистрали, - рассказали в пресс-службе управления МЧС России по Ростовской области.
От профессионализма и оперативности отрядов экстренного ведомства зависели жизни мирных граждан.
Как рассказали в МЧС, перед непростой командировкой специалисты прошли занятия по тактической медицине и самопомощи при получении минно-взрывных травм.
Также потребовалось провести процедуру боевого слаживания.
Представители донского региона работали вместе с коллегами из Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер», Ногинского спасательного центра и Специализированного отряда ГУ МЧС России по Севастополю.
Добавим, сводная группировка сейчас продолжает работать на территории Донецкой и Луганской Народных Республик посменно.
Перед поездкой спасатели прошли процедуру боевого слаживания. Фото: пресс-служба управления МЧС России по РО
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