Саперы МЧС из Ростовской области вернулись домой после 80-дневной смены на Донбассе

В составе сводной группы обезвредили 4 тысячи взрывоопасных предметов. Фото: пресс-служба управления МЧС России по РО

Саперы Донского спасцентра МЧС вернулись домой после 80-дневной смены на территории Донбасса. В составе сводной группы пиротехников специалисты обезвредили более 4 тысяч взрывоопасных предметов.

- Всего было обследовано 125 га территории. Это жилые микрорайоны, объекты энергетики и инфраструктуры - мосты, водопроводы, путепроводы, железнодорожные магистрали, - рассказали в пресс-службе управления МЧС России по Ростовской области.

От профессионализма и оперативности отрядов экстренного ведомства зависели жизни мирных граждан.

Как рассказали в МЧС, перед непростой командировкой специалисты прошли занятия по тактической медицине и самопомощи при получении минно-взрывных травм.

Также потребовалось провести процедуру боевого слаживания.

Представители донского региона работали вместе с коллегами из Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер», Ногинского спасательного центра и Специализированного отряда ГУ МЧС России по Севастополю.

Добавим, сводная группировка сейчас продолжает работать на территории Донецкой и Луганской Народных Республик посменно.

Перед поездкой спасатели прошли процедуру боевого слаживания. Фото: пресс-служба управления МЧС России по РО

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