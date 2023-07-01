Дорожный затор собрался на Ворошиловском в Ростове днем в субботу

Предварительно, на ситуацию могли повлиять дорожные работы. Фото: Наталья Захарченко

Сегодня, 1 июля, в Ростове-на-Дону на проспекте Ворошиловском собрался внушительный дорожный затор. Об этом можно судить по данным сервиса «Яндекс. Карты».

В 13 часов дня протяженность пробки на одной из полос составляет 1,6 км. Машины стоят также на кольце в районе площади Гагарина и во встречном направлении по Ворошиловскому.

На карте видны значки дорожных работ.

К слову, сложности с проездом также наблюдаются на Текучева и Соколова. Отметим, что это происходит в выходной день, обычно проезжие части в субботу и воскресенье бывают свободными для транспорта. Сейчас общая дорожная ситуация в городе оценивается в 4 балла.

Комментарий по ситуации от отдела пропаганды УГИБДД пока не поступил, в ведомстве уточняют информацию.

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