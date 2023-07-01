В Ростове в лобовом ДТП на Вавилова пострадали водители двух легковушек

Пострадавшие были госпитализированы в медучреждение. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Ростове-на-Дону в ДТП на улице Вавилова пострадали водители двух легковушек. Это произошло сегодня, 1 июля, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по региону.

По предварительным данным, около полудня 35-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2108», направляясь со стороны Зрелищной к 9-й Канатной, не справился с управлением. Машина выехала на встречную полосу и столкнулась с иномаркой Hyundai Tucson, которой управлял мужчина 37 лет.

Оба водителя были госпитализированы в медучреждение.

По данным сервиса «Яндекс. Карты», дорожных заторов в районе произошедшего ДТП в 17 часов вечера уже не наблюдается.

Донских автолюбителей просят быть предельно внимательными за рулем. Нужно строго соблюдать правила, постоянно следить за скоростью и дистанцией на дороге. Не рекомендуется выполнять резкие неожиданные маневры.

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