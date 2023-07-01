В Ростове-на-Дону летом планируют трудоустроить не менее 4 тысяч подростков

В этом году учащихся активно принимают предприятия общепита Фото: Иван МАКЕЕВ

Летом 2023 года в Ростове-на-Дону должны временно трудоустроить не менее 4 тысяч подростков. Речь идет о ребятах, которые хотят поработать на каникулах, рассказал глава городской администрации Алексей Логвиненко.

По словам сити-менеджера, на указанные цели из местного бюджета уже выделили 12,6 млн рублей.

2550 мест для школьников открыли 242 компании, заключившие договоры с Центром занятости. Также юноши и девушки смогут устроиться и в крупные организации.

- В этом году учащихся активно принимают предприятия общепита. Ребята могут работать помощниками повара, официантами, кухонным персоналом, заниматься благоустройством пришкольных территорий, быть сборщиками, упаковщиками, сортировщиками товаров, курьерами или помощниками в учреждениях культуры, - отметил Алексей Логвиненко.

Кроме зарплаты, детям собираются выделить дополнительную материальную поддержку от Центра занятости населения.

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