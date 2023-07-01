В Ростове-на-Дону завершили реконструкцию родильного дома № 5

Вместимость обсервационного корпуса - 146 коек. Фото: телеграм-канал сити-менеджера Алексея Логвиненко

В Железнодорожном районе Ростова-на-Дону завершили реконструкцию родильного дома № 5. Об этом утром 1 июля в Telegram сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

- 27 июня получили заключение о соответствии построенного объекта. Сейчас готовятся документы на ввод в эксплуатацию и последующую передачу балансодержателю, - написал Алексей Логвиненко.

По словам сити-менеджера, на месте старого корпуса возвели «абсолютно новое высокотехнологичное 8-этажное здание».

Обсервационный корпус состоит из двух блоков: главного 7-этажного и дополнительного 2-этажного. Форму постройки выбрали в соответствии с архитектурными осями, которые проходят улицам Мадояна и Степана Разина.

Вместимость обсервационного корпуса - 146 коек. Там оборудуют акушерское отделение, места для пребывания матери и ребенка, а также отделения патологии беременности, новорожденных, анестезиологии и реанимации.

В здании планируют разместить и женскую консультацию для беременных. Это отделение будет рассчитано на 100 посещений в смену. Его собираются изолировать от обсервации и стационара.

Напомним, ранее районные власти планировали, что подрядчик сдаст объект весной 2023 года, но эти ожидания не осуществились. При этом капитальное обновление на 98-99 % было выполнено еще в ноябре 2022 года.

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