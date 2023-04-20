В Ростове-на-Дону вновь сорвали сроки реконструкции роддома № 5

Сейчас специалисты ведут в помещениях малярные работы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году в Ростове-на-Дону планируют завершить реконструкцию корпуса бывшего родильного дома № 5 (сейчас родильного отделения больницы № 7). Эта информация прозвучала на заседании коллегии городской администрации.

Сейчас специалисты ведут в помещениях малярные работы. После этого постройку намерены сдать в эксплуатацию. Это должен быть самый современный роддом в городе на 100 мест.

Отметим, что сроки сдачи объекта продлевали уже несколько раз. Например, глава Железнодорожного района города Андрей Косенко сообщал о возможном открытии учреждения весной 2023 года, но эти планы не осуществились.

Как выяснилось в ходе заседания, реконструкция была выполнена уже на 98-99 % еще в ноябре 2022 года. Однако сложности, с которыми столкнулся подрядчик во время капитального обновления, не озвучили.

Известно только, что параллельно с работами по проекту теперь обсуждают смену заказчика и, соответственно, вопросы оплаты по контракту. Эти моменты должны решить в судебном порядке.

- Судебная работа никак не должна повлиять на выполнение работ и ввод в эксплуатацию. Будем параллельно судиться, чтобы подрядчик получил оплату. Деньги он получит, - подчеркнул Алексей Логвиненко.

Напомним, несколько лет назад на стенах здания 1937 года постройки начали появляться трещины. Медучреждение закрыли и оставили только женскую консультацию. Позже на месте роддома решили возвести новое здание.

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