Днем 2 июля в Ростове-на-Дону ожидается 30-градусная жара

Дождей не должно быть и в течение всей предстоящей недели Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, 2 июля, в Ростове-на-Дону будет облачно, но осадков не ожидается. Такой прогноз указали синоптики на сайте Гидрометцентра.

Днем воздух в донской столице прогреется до +30. Ветер обещают западный, около 3 м/с. Давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

Ночью должно быть облачно с прояснениями. Температура установится в районе +17 градусов.

К слову, судя по таблице прогнозов, осадков в Ростове-на-Дону не ожидают в течение всей следующей недели, до 8 июля включительно.

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