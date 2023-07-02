Праздник в Ростове собрал тысячи человек Фото: Дмитрий Кутепов

1 июля в Ростовской области провели акции в честь Дня молодежи. Основные мероприятия состоялись в донской столице, где с инициативными участниками встретились губернатор Василий Голубев и глава администрации Алексей Логвиненко.

Сначала в зале для пресс-конференций стадиона «Ростов Арена» состоялась встреча с лидерами молодежных движений. Говорили об эффективности акции «Мы вместе», о патриотизме и перспективах развития молодежной политики.

После этого в парке «Левобережный» по традиции провели фестиваль молодежных инициатив. Этот праздник собрал тысячи человек.

Молодые люди и девушки показали, как проявляют себя в предпринимательстве, медиасфере, патриотическом деле, науке, спорте и творчестве.

Также все желающие могли посетить интерактивные зоны с мастер-классами, квизами, розыгрышами. Состоялись танцевальные баттлы, выставки и викторины. На одной из площадок собрали гуманитарную помощь и письма военным.

- Молодежь - самое большое богатство донского края и всей нашей страны. Вы воплощаете свои идеи, достигаете высоких результатов. Ежегодно лидируете во всероссийских и окружных программах, в грантовых конкурсах Росмолодежи. Мы гордимся этими успехами, - подчеркнул губернатор Василий Голубев.

Напомним, акции в честь Дня молодежи на Дону должны были пройти 27 июня, но их перенесли на 1 июля. Мероприятия также были запланированы в Шахтах и Таганроге.

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