13 инициативных проектов жителей Ростова-на-Дону прошли конкурсный отбор

Ростовчане предложили благоустроить несколько территорий
Фото: Иван МАКЕЕВ
13 из 15-ти идей жителей Ростова-на-Дону прошли второй конкурсный отбор городских инициативных проектов. Об этом в своем телеграм-канале рассказал сити-менеджер Алексей Логвиненко.
- Наиболее активными оказались ростовчане, которые взаимодействуют со структурами социальной сферы, - отметил Алексей Логвиненко.
На выполнение новых планов из местного бюджета намерены потратить 32 млн рублей. Срок реализации - 2024 год.
Так, например, жители донской столицы предложили:
- создать малую спортивную площадку для занятий воркаутом на Гребном канале «Дон»;
- благоустроить территорию детского сада №74;
- приобрести звуковое оборудование для Дома творчества;
- обустроить «Экоцентр» в школе № 96 «Эврика-Развитие»
- обновить территорию вокруг спортшколы №12 и другие проекты.
С полным перечнем объектов можно ознакомиться на сайте администрации Ростова-на-Дону.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростове-на-Дону летом планируют трудоустроить не менее 4 тысяч подростков
2550 мест открыли 242 компании, устроиться можно и в крупные организации (подробности)