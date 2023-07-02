13 инициативных проектов жителей Ростова-на-Дону прошли конкурсный отбор

Ростовчане предложили благоустроить несколько территорий Фото: Иван МАКЕЕВ

13 из 15-ти идей жителей Ростова-на-Дону прошли второй конкурсный отбор городских инициативных проектов. Об этом в своем телеграм-канале рассказал сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Наиболее активными оказались ростовчане, которые взаимодействуют со структурами социальной сферы, - отметил Алексей Логвиненко.

На выполнение новых планов из местного бюджета намерены потратить 32 млн рублей. Срок реализации - 2024 год.

Так, например, жители донской столицы предложили:

- создать малую спортивную площадку для занятий воркаутом на Гребном канале «Дон»;

- благоустроить территорию детского сада №74;

- приобрести звуковое оборудование для Дома творчества;

- обустроить «Экоцентр» в школе № 96 «Эврика-Развитие»

- обновить территорию вокруг спортшколы №12 и другие проекты.

С полным перечнем объектов можно ознакомиться на сайте администрации Ростова-на-Дону.

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