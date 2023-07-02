16 июля на время велопарада перекроют несколько улиц Ростова-на-Дону

Велоколонна должна преодолеть дистанцию в 16 км
Фото: Иван МАКЕЕВ
16 июля на нескольких улицах Ростова-на-Дону в связи с велопробегом ограничат движение транспорта. Об этом предупреждает городской департамент автодорог.
Спортивная акция продлится с 9 утра до 11:30.
Дорожные ограничения планируют по следующему маршруту: Менжинского, 2, площадка «Ростсельмаш» (старт) - Российская - Шолохова - Шолохова (разворот) - Октябрьская площадь - Сельмаш - площадь Комбайностроителей (по кольцу) - Шолохова - площадь Энергетиков - Театральный - площадь Театральная (финиш).
Добавим, велоколонна должна преодолеть дистанцию в 16 км. После заезда состоится церемония награждения. Организаторы ожидают, что в мероприятий примут участие около 1000 человек.
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