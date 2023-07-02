За два года в Ростовской области увеличилось количество служебных романов

Реже всего с коллегами флиртуют сотрудники сферы образования Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За последние два года количество служебных романов в Ростовской области увеличилось на 4 %. К такому выводу по итогам опроса пришли эксперты портала hh.ru.

- Количество влюбленностей на рабочем месте изменилось с 31 % до 35 % за период с 2021 по 2023 годы, - говорится в исследовании.

Выяснилось, что чаще всего (в 42 % случаев) от личных отношений во время трудовой занятости не отказываются специалисты сферы розничной торговли.

Второе и третье место заняли работники сферы консалтинга (41%) и ресторанно-гостиничного бизнеса (40%).

Реже всего с коллегами флиртуют сотрудники сферы образования (26 %).

Если говорить в возрастных категориях, то меньше всего служебными романами интересуются молодые специалисты. Самыми активными оказались мужчины и женщины от 35 до 44 лет.

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