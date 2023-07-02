В понедельник в Ростовской области прогнозируют жару до +35 градусов

Днем будет без существенных осадков Фото: Мария ЛЕНЦ

В понедельник, 3 июля, местами в Ростовской области воздух прогреется до +35-36 градусов. Об этом говорится в прогнозе регионального Гидрометцентра.

- 3 июля ожидается переменная облачность. Вечером возможны небольшие дожди с грозами, в остальной период без существенных осадков. Ночью будет +16-21, по северу +11, днем - около +28-33, местами до +36 градусов, - рассказали синоптики.

Ветер при этом завтра обещают юго-западный и западный 5-10 м/с.

Добавим, 4 июля на Дону вечером также возможны умеренные осадки. Средняя дневная температура воздуха сохранится, но в отдельных территориях столбики термометров могут подняться до +38.

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