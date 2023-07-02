В Ростовской области планируют разработать десятилетний проект по дноуглублению Дона

Завершить разработку проекта по дноуглублению собираются в 2023 году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2023 году в Ростовской области планируют завершить разработку проекта по дноуглублению на судоходном участке реки Дон от 3121 до 3169 км. Информация об этом прозвучала на заседании Морского совета при донском правительстве.

Напомним, годом ранее на общественные обсуждения выносили вопрос относительно поддержания глубин на указанных участках водного пути. Тогда же отмечалось, что речь идет о десятилетнем проекте, рассчитанном к выполнению на период с 2023 по 2033 годы.

Общий объем транзитных дноуглубительных работ на навигацию 2023 года запланирован в размере 797,3 тысячи кубометров грунта. По состоянию на июнь, извлекли уже 135 тысяч кубометров грунта, разработано семь перекатов. Об этом сообщил руководитель ФБУ «Администрация Азово-Донского бассейна внутренних водных путей» Сергей Гайдаев.

К слову, в 2023 году специалисты ожидают, что морпорты Азова и Ростова-на-Дону сохранят хорошую динамику грузооборота по сравнению с предыдущими периодами.

- Ограничение судоходства в связи с началом СВО, санкции не могли не сказаться на работе морпортов. Грузооборот в Азове в 2022 году снизился на 6,2 %, в Ростове - на 3,5 %. С начала этого года видна хорошая динамика, - отметил заместитель директора Азово-Черноморского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» - начальник Азовского управления Михаил Ожередов.

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