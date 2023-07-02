Жители Ростовской области 3 июля смогут увидеть «кровавую» Луну

Суперлуние - момент максимального сближения Земли и Луны Фото: Тимур ХАНОВ.

3 июля жители Ростовской области смогут увидеть суперлуние. Это явление внесли в астрономический календарь исследователи.

Как поясняют специалисты, Луна ночью может выглядеть больше и ярче, чем обычно. На это повлияет расположение небесного тела, спутник должен оказаться около ближайшей к Земле точки орбиты.

Луна также может показаться «красной». Некоторые называют подобное полнолуние «кровавым», «громовым» или «грозовым».

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