В Ростове-на-Дону планируют снести шесть аварийных домов

Помещения собираются оценить по рыночной стоимости Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ленгородке и центре Ростова-на-Дону запланировали демонтировать шесть ветхих домов, которые ранее признали аварийными. Соответствующие постановления опубликованы на сайте городской администрации.

- Изъять для муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, - говорится в каждом из документов.

Разобрать планируют следующие здания:

- Пушкинская, 163, литеры В, В1, В2. В этом здании имеются несколько квартир площадью от 28,6 до 59,6 кв. метра;

- Красноармейская, 70, литер Б. Площадь жилья составляет от 23,9 до 71,1 кв. метра. Также есть нежилое помещение в 83,4 кв. метра;

- Республиканская, 106, литер А. Выкупят квартиры от 29,7 до 35 кв. метров;

- Социалистическая, 136, литер Г. Имеется жилье от 15,4 до 27,6 кв метра;

- Большая Садовая, 111, литер Б. Площадь квартир - от 26,8 до 52,1 кв. метра;

- Республиканская, 29. Площадь жилья - 35,3 и 44,3 кв. метра.

Добавим, власти собираются оценить все помещения по рыночной стоимости. Если собственники будут не согласны с заявленной ценой, они смогут обратиться в суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Массовые отключения электричества ожидаются в Ростове-на-Дону с 3 по 6 июля

Стал известен график отключения света в Ростове-на-Дону с 3 по 6 июля (подробности)