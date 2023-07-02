В Ростове приступили к реставрации самого старого мозаичного панно города

Владельцы постройки дали согласие на обновление мозаики Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону начали реставрировать самое старое мозаичное панно донской столицы. Об этом сообщают организаторы проекта «Том Сойер фест».

- В течение 2023 года мы будем заниматься реставрацией панно, которое украшало главный вход в культовый советский ресторан «Балканы». Первый этап уже пройден. Мы демонтировали мозаику, а потом перевезли ее на склад, - рассказали волонтеры.

На снятие орнамента у команды ушло три дня. Плитам, о которых идет речь, около 60-ти лет. В новой мастерской, в центре Нахичевани, скоро приступят к реставрации. На восстановительные работы, по предварительным оценкам, уйдет около года.

Напомним, ресторан «Балканы» находился на улице Нижнебульварной, он был открыт в 1967 году. В советское время это было модное и дорогое место. Сейчас это здание постепенно разрушается. В 1990 годы помещение закрыли, а с 2000 годов его использовали как склад.

К этому времени восстановить внутренние мозаики уже невозможно, они пострадали во время пожаров. Высота панно, которое подлежит обновлению, составляет 3,2 метра, а ширина чуть больше 6 метров.

- Работа уникальна не только своими размерами, но и сюжетом, а также временем появления (не позднее 1967 года). Для изготовления панно использовали очень интересное сочетание «советской» и «итальянской» смальты, матового и глянцевого материала. В рисунке присутствуют уникальные «яблоки» - элементы, выполненные без дробления, - отмечают волонтеры проекта «Том Сойер фест».

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