В июне в Таганроге на свет появились сразу две двойни

Рождение ребенка - главное событие в жизни Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В июне 2023 года в Таганроге на свет появились сразу две двойни. Об этом сообщили в группе VK отдела ЗАГС приморского города.

Два мальчика родились в семье Ткачевых, а у семьи Мамедовых теперь один мальчик и одна девочка. До этого, с начала года, в Таганроге приняли еще одну двойню.

- Рождение ребенка - главное событие в жизни. Появление сразу двух детей - праздник, который трогает до слез. Теперь только от родителей, их доброты и терпения зависит, какими вырастут малыши, какое будущее их ждет, - отметили сотрудники отдела ЗАГС.

Счастливым родителям пожелали крепкого здоровья и много радостных дней.

По обновленным данным Ростовстата, за январь - март 2023 года всего в Ростовской области родились 7945 малышей. Расписались 4418 влюбленных пар.

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