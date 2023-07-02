Власти Ростова-на-Дону разрешили размежевать участок недалеко от площади Ленина

Планировку и межевание проведут между Ленина и Герасименко Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Ростова-на-Дону разрешили выполнить планировку и межевание участка, который находится недалеко от площади Ленина. Постановление об этом можно найти на сайте городской администрации.

Составить документы в течение года на свои средства должен ООО Специализированный застройщик «Галактика». После этого обновленные данные проверят специалисты департамента архитектуры Ростова-на-Дону.

В фокусе внимания застройка две площадки.

Планировку необходимо подготовить для участка в 13,48 га. Это площадка в границах: Ашхабадский - Герасименко - Погодина - проспект Ленина - проспект Михаила Нагибина - Нансена - Шеболдаева - проспект Ленина.

В указанной выше территории требуется размежевать 0,55 га. Участок находится в районе: Ашхабадский - границы участков - проспект Ленина - Нансена.

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