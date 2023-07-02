Губернатор Ростовской области вручил государственные награды работникам АПК

Церемония состоялась в Белокалитвинском районе. Фото: сайт правительства Ростовской области

Сегодня, 2 июля, по указу президента Владимира Путина губернатор Василий Голубев вручил государственные награды работникам АПК. Церемония состоялась в Белокалитвинском районе.

Награждение состоялось перед уборочной кампанией. В этом году на Дону планируют собрать урожай на площади в 4,7 млн гектаров. Повышенную планку задал прошлогодний рекорд, когда убрали более 15 млн тонн зерновых.

- Ваш непростой, но очень нужный и ответственный труд высоко ценится государством, - подчеркнул, обращаясь к аграриям, Василий Голубев.

Награды получили:

- механизатор Андрей Юров из Тацинского района - медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени;

- руководитель хозяйства «Ермак» Морозовского района Виктор Болдырев - медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени;

- руководитель подразделения племенного завода «Гашунский» Юрий Сапрынский - медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени;

- заместитель гендиректора хозяйства «Дружба» Белокалитвинского района Григорий Видишенко - медаль «За труды по сельскому хозяйству»;

- тракторист-машинист сельхозпредприятия «Луч» Чертковского района Николай Вырва - присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации»;

- механизатор филиала «Беляев» зерновой компании «Ресурс» Владимир Решетников - присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации»;

- помощник агронома хозяйства «Шумилинское» Виктор Юшин из Верхнедонского района стал «Заслуженным работником сельского хозяйства РФ».

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