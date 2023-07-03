Днем 3 июля в Ростове-на-Дону прогнозируют жару до +32 градусов

По региону средняя дневная температура составит +29-34 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Днем 3 июля в Ростове-на-Дону ожидается солнечная погода с небольшой облачностью. Воздух может прогреться до +32 градусов, сообщают синоптики Гидрометцентра.

Ветер будет умеренным, преимущественно западного направления. Давление составит 752 миллиметра ртутного столба.

Предстоящей ночью столбики термометров в донской столице сохранятся в районе +19 градусов. Подует северный ветер, который потом сменится на северо-восточный.

Добавим, по региону средняя дневная температура составит +29-34, в отдельных территориях может быть до +37. Вечером местами возможны кратковременные дожди.

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